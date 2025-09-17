İngiltere’de ABD Başkanı Trump’a protesto şoku! Binlerce gösterici Gazze için sokaklara döküldü

Göstericiler, İngiltere'ye 2 günlük resmi ziyaret düzenleyen Trump'ın, iklim, göç, uluslararası ilişkiler ve Gazze konusundaki tutumunu protesto etti. "Trump'ı durdur", "Irkçılığa hayır, Trump'a hayır", "Soykırıma son ver" ve "İsrail'i silahlandırma" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, Trump'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la fotoğraflarını taşıdı.

"ABD, SOYKIRIMA SİLAH SAĞLIYOR"

Parlamento Meydanı'nda kurulan sahneden kalabalığa seslenen İngiliz Milletvekili Zarah Sultana, Gazze'de yaşananlarla ilgili, "Tarihte en çok belgelenen soykırım." değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin bu soykırıma silah sağladığını kaydeden Sultana, "Washington'ın silahları, lojistik desteği ve siyasi kalkanı bu soykırımın yaşanmasını sağlıyor. Bu, ABD'yi soykırımın doğrudan suç ortağı yapıyor." dedi.

İngiltere ve Avrupa Birliği'nin de suç ortağı olduğunu dile getiren Sultana, "İngiltere hükümeti, ABD'nin de desteklediği İsrailli savaş suçlularını defalarca kırmızı halıyla karşıladı. Bu durum, ahlaken savunulamaz olduğu gibi siyasi olarak da kabul edilemez." diye konuştu.

Sultana, yasal ve siyasi olarak siyasilerden hesap sorulması gerektiğini de sözlerine ekledi.