İngiltere’de araç yayaların arasına daldı: 2 ölü

İngiliz basınında yer alan haberlere göre olay, pazar günü Doncaster kentindeki White Rose Way yolunda meydana geldi. Polis, bölgede "çoklu araç kazası" ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Siyah renkli bir aracın yolda ilerlediği sırada dört kişilik yaya grubuna çarptığı bildirildi. Kontrolden çıkan araç daha sonra karşı yönde seyreden 2 arabaya da çarptı.

Güney Yorkshire Polisi, kazada iki yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan dört kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların durumunun ağır olduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI SONRA SERBEST BIRAKILDI

Yayaların arasına dalan 30 yaşındaki sürücü, tehlikeli araç kullanarak iki kişinin ölümüne ve iki kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olma şüphesiyle gözaltına alındı.

Sürücünün daha sonra soruşturma kapsamında kefaletle serbest bırakıldığı, polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemelerinin sürdüğü aktarıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör