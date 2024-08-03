İngiltere’de aşırı sağ destekçileri polisle çatıştı

İngiltere'de geçtiğimiz pazartesi günü bir dans okulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırının etkisi sürüyor.

Liverpool kentinin yaklaşık 16 kilometre kuzeyinde Merseyside'a bağlı Southport bölgesinde gerçekleştirilen ve 3 kız çocuğunun hayatını kaybettiği saldırının ardından aşırı sağ destekçileri protesto gösterisi düzenledi. Hükümetin olayla ilgili yanlış bilgilendirme yaptığı gerekçesiyle ülke geneline yayılan huzursuzluk, polisle çatışmalara yol açtı. Göstericiler Liverpool'un kuzeybatısında polislere sandalye, meşale ve tuğla fırlattı. Britanya medyası ayrıca, Manchester şehrindeki gösterilerde polis ve protestocular arasında arbede yaşandığını bildirdi.