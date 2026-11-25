İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan yazılı açıklamada, Mayıs-Eylül 2026 döneminde aşırı sıcaklığa bağlı ölümlere ilişkin hazırlanan raporun sonuçları paylaşıldı.

Raporda, İngiltere'de bu yaz aşırı sıcaklıklarla bağlantılı 5 bin 258 kişinin öldüğünün tahmin edildiği ve bu sayının kayıtların tutulmaya başlandığı 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Sıcaklıklarla bağlantılı ölümlerin sayısının 2022'de 2 bin 985, 2023'te 2 bin 295, 2024'te 1311 ve 2025'te 1504 olduğu hatırlatılan raporda, bu yılki sayının 2022'deki rekorun neredeyse iki katına çıktığı kaydedildi.