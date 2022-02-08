İngiltere’de bebeğin korkunç ölümü kan dondurdu! Oyuncak maymun pili…

Küçük bir bebeğin korkunç ölümü, İngiltere'de gündeme oturdu. Bir yaşındaki Hughie McMahon isimli bebek, başına gelen trajik bir olayda hayatını kaybetti.
Bebeklerine oynaması için hareketli bir oyuncak maymun alan 32 yaşındaki anne Christine McDonald ve 29 yaşındaki baba Hugh McMahon, geçtiğimiz Aralık ayında bir akşam, küçük Hughie'yi yatağına yatırdı.
OYUNCAK PİLİ KALBİNDE DELİK AÇTI
Film izleyen çift, ara verdikleri sırada bebeği kontrol etmeye gitti. Bu sırada bebeğin göğsünden hırıltılar geldiğini farkeden anne, Hughie'nin gözlerini açmakta zorlandığını farketti. Hemen ambulans çağıran çift, hızla hastaneye gitti.
Küçük bebeğe kalp masajı yapan doktorlar, bir süre sonra bebeğin ağız ve burnundan kan geldiğini farketti.
Yapılan muayene sonucu Hughie'nin kanının asidik hale geldiğini anlayan doktorlar, bunun nedeninin ise oyuncak maymunun içinde bulunan ve bebek tarafından yutulan düğme şeklindeki pil olduğunu anladı.
İleri incelemeler ise, durumun korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Pil, yutulmasının ardından patlayarak küçük bebeğin kalbinde bir delik oluşturmuştu.
12 saatlik bir ameliyata alınan bebeğin içinden pil çıkarılsa da, geri döndürülemez büyüklükte organ yetmezliği ve beyin hasarı meydana geldi. Makineye bağlı kalan Hughie, kısa bir süre içinde de hayatını kaybetti.
Korkunç olayın ardından İngiliz basınına konuşan acılı anne-baba, bunun kabus olduğuna inandıklarını belirtti. Acılı anne, bebeğinin güvende olması için elinden geleni yaptığını, ancak Hughie'nin başına böyle bir kazanın bebekler için satılan bir oyuncaktan geleceğini hiç beklemediğini söyledi.
Çiftin, 3 yaş altındaki çocuklar için satılan oyuncaklarda pil kullandığı için oyuncak şirketine dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.