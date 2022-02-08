İngiltere’de bebeğin korkunç ölümü kan dondurdu! Oyuncak maymun pili…

Korkunç olayın ardından İngiliz basınına konuşan acılı anne-baba, bunun kabus olduğuna inandıklarını belirtti. Acılı anne, bebeğinin güvende olması için elinden geleni yaptığını, ancak Hughie'nin başına böyle bir kazanın bebekler için satılan bir oyuncaktan geleceğini hiç beklemediğini söyledi.

Çiftin, 3 yaş altındaki çocuklar için satılan oyuncaklarda pil kullandığı için oyuncak şirketine dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.