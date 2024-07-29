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Giriş Tarihi: 29.7.2024 18:03

İngiltere’de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

İngiltere’nin Southport bölgesinde yaşanan bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Bıçaklı saldırgan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İHA
İngiltere’de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

İngiltere'nin kuzeyindeki Southport bölgesindeki bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. Saldırganın yaraladığı 8 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Southport'ta yaşanan olay nedeniyle oldukça endişeliyim" dedi.
Hastaların bazılarının tedavisinin sürdüğü Alder Hey Çocuk Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hastanenin son derece yoğun olduğu ve ailelerin durumları acil olmayan çocukları hastaneye getirmemesi çağrısında bulunuldu.

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İngiltere’de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
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