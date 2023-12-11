İngiltere’de Erdoğan hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dubai'deki COP28 Zirvesi'nde İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'u kabul etmesi İngiltere'yi rahatsız etti. Telegraph Gazetesi'ne göre İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, görüşmeye dair İskoçya'ya bir mektup gönderdi. Cameron'ın görüşmede İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisinin bulunmamasına yönelik rahatsızlığını ilettiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Gazzeli olan Yusuf, ateşkes çağrısı yapmıştı. İngiltere hükümetinin buna katılmamasının da söz konusu olduğu belirtildi.