İngiltere’de Filistin çatlağı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği katliamlarına ABD ile birlikte en çok desteği veren İngiltere'de dün sürpriz değişiklikler yaşandı. Sıkı bir İsrail yanlısı olan ve Filistin'e destek gösterilerine "nefret yürüyüşü" diyen İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı. Braverman, Times gazetesine yazdığı makalede, İngiltere'deki Filistin yanlısı protesto gösterilerini eleştirmiş, bunun "rahatsız edici şekilde Kuzey İrlanda'da yaşananları hatırlattığını" savunmuş, gösterileri düzenleyenler için "Filistin yanlısı çeteler" demişti. Bu göreve Dışişleri Bakanı James Cleverly'i getirildi. Cleverly'nin yerine ise eski başbakanlardan David Cameron atandı.2010-2016 yılları arası başbakanlık yapan David Cameron, Türkiye ziyareti sırasında Gazze için "açık hava hapishanesi" benzetmesi yaparak İsrail'i hedef aldı. İngiltere'de hükümet her ne kadar İsrail yanlısı tavır alsa da başta Londra olmak üzere birçok kentte Filistin yanlısı gösteriler çığ gibi büyüyordu.