İngiltere’de Filistin destekçilerinden dikkat çeken protesto!

"Palestine Action" adlı grubun üyesi aktivistler, İsrail'in en büyük silah üreticisi Elbit Systems için lobi faaliyetleri yapan halkla ilişkiler firması APCO Worldwide'ın, Londra'daki ofislerini ablukaya alarak eylem yaptı. Ofis binasına Filistin'de hayatını kaybedenlerin kanını temsilen kırmızı boya atıldı.

Grubun X'ten paylaştığı görüntüde, protestocuların, ofisin camlarını kırmızıya boyadığı ve binanın önüne yatarak girişe engel oldukları görüldü.

Aktivistlerden biri eylem sırasında, "Şu anda yapabileceğimiz tek şey bu. Protestoyu denedik. Her şeyi denedik fakat şimdi yapabileceğimiz tek şey doğrudan eylem." ifadelerini kullandı. "Özgür Filistin" sloganları atan aktivist, Gazze'de soykırımın durdurulması çağrısında bulundu.

Diğer bir aktivist de Filistin halkına dayanışma mesajı göndererek, "Bu soykırım bitinceye kadar durmayacağız. İngiltere, bu soykırımın suç ortağıdır ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Bazı aktivistler polis tarafından gözaltına alındı.