İngiltere’de Filistin’e destek gösterisi: Londra’da binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü!

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi binlerce kişi İngiliz hükümetini protesto etmek için sokağa döküldü. Göstericiler, polisin gözaltı tehditlerine aldırış etmeyerek İngiliz hükümetinin geçtiğimiz Temmuz ayında yasaklı örgüt listesine aldığı "Palestine Action" (Filistin Eylemi) grubuna destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için şehir merkezindeki Parlamento Meydanı'nda bir araya geldi. Gösteriye, İngiltere'deki yargı alanındaki haksızlıklarla mücadele eden "Defend Our Juries" (Jürilerimizi Savunun) adlı aktivist grubu da destek verdi.

YAŞLI VE ENGELLİ GÖSTERİCİLERDE GÖZALTINA ALINDI

Polis, gösteride birçok kişiyi alandan uzaklaştırırken görüntülendi. Güvenlik güçleri ilk gözaltı işlemini gösterinin resmi başlama saatinden 12 dakika önce gerçekleştirirken, yüzlerce gösterici direniş göstermeden polisin kendilerini de gözaltına almasını beklemeye devam etti. Polis, gözaltı uygulaması sırasında işbirliği yapmayan birçok göstericiyi taşıyarak araçlara götürmek zorunda kalırken, yaşlı ve engelli bireyleri de gözaltına aldı. Bu sırada çevredeki göstericilerin polise, "Yazıklar olsun" sloganları attıkları duyuldu.

Parlamento binasının bitişiğindeki meydanda yapılan gösteride birçok gösterici, "Soykırıma karşıyım. Filistin Eylemi'ni destekliyorum" yazılı pankartlar açtı. Bazı göstericiler ise, "Yüz binden fazla insan öldü, siz bizi gözaltına alıyorsunuz" ifadelerini kullandı ve "Özgür Filistin" sloganları attı. İngiliz basına konuşan bir gösterici de, "Soykırıma karşı bizim yaptıklarımızdan başka hiçbir şey yapılmıyor. Ben de bu yaptığımla bir terörist mi oluyorum? Bu şaka olmalı" ifadelerini kullandı.