İngiltere’de gizemli spiralin nedeni ortaya çıktı!

İngiltere'de dün gökyüzünde spiral şeklinde bir yapı görüldü. Neden olduğu anlaşılamayan şekil sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Met Office, söz konusu şeklin muhtemelen roketin egzozundan çıkan donmuş yakıt bulutundan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Açıklamada, "Bu duruma, SpaceX Falcon 9 roketinin neden olması muhtemeldir. Roketin donmuş egzoz dumanı atmosferde dönüyor ve güneş ışığını yansıtarak gökyüzünde bir spiral gibi görünmesine neden oluyor" denildi.