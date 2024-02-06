İngiltere’de gündem Kral’ın hastalığı

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konmasının yankıları sürüyor. Kral Charles'ın tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edeceği ancak halka açık etkinliklere katılmayacağı açıklandı. Kral Charles'ın yerine etkinliklere tahtın ilk vârisi oğlu Prens William katılacak. Kral 3. Charles'ın sözcüsü, kanser türüne ilişkin bir açıklama yapmadı, fakat bunun prostat kanseri olmadığını aktardı. Kral Charles, 56 bağımsız ülke ve 2.4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun da başkanı. Aynı zamanda bu ülkelerin 14'ünün devlet başkanı konumunda.