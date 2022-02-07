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Giriş Tarihi: 7.2.2022 12:58 Son Güncelleme: 7.2.2022 13:01

İngiltere’de ‘hadım tarikatı’na suçüstü! Parasını ödeyene…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’de ‘hadım tarikatı’na suçüstü! Parasını ödeyene…

İngiliz polisinin gerçekleştirdiği sıra dışı bir baskın, ülkenin gündemine oturdu. Başkent Londra’nın kuzeyinde bulunan bir evde, yasa dışı hadım operasyonları gerçekleştiği istihbaratını alan polis, ihbarı inceleme altına aldı. Geçtiğimiz gün ise, söz konusu eve baskın yapan polis güçleri, akılalmaz bir işleyişle karşı karşıya geldi.

İngiltere'de gerçekleştirilen bir polis operasyonu, ülkenin gündemine oturdu.

Geçtiğimiz haftalarda sıra dışı bir istihbarat alan İngiliz polisi, söz konusu ihbarı araştırmaya başladı. Başkent Londra'nın kuzeyinde bulunan bir evde 'hadım tarikatı' olduğundan emin olan polisler, söz konusu eve bir baskın gerçekleştirdi.

CANLI YAYINDA OPERASYONLARLA...

Kentin Finsbury Park bölgesinde bulunan eve baskın düzenleyen polisler, akılalmaz bir manzarayla karşılaştı. Kendilerine "Nullo" adı verilen hadım tarikatının üyelerinin, canlı yayında hadım etme işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Kendisine "Harem Ağası" adı verilen tarikat liderinin, etrafında toplanan müritleri evinin bodrumunda hadım ettiği anlaşıldı.

3 gün süren inceleme sonucu ulaşılan detaylar ise şoke etti. Buna göre hadım tarikatı, internet üzerinden kurdukları bir site aracılığıyla bu operasyonları canlı yayınlıyordu.

Paralı üyelik sistemine dahil olan izleyiciler "ödediğin kadar izle" anlayışıyla, işlemin her detayın için de para ödüyordu.

Baskında tarikat lideri 44 yaşındaki Norveçli adam gözaltına alınırken, olaya dahil olan 6 kişi de polisler tarafından götürüldü.

MÜŞTERİLERE YEMEK OLARAK SERVİS EDİYORDU

Hadım tarikatının ise, 2012 yılında dünyayı şoke eden eylemleriyle gündeme oturan Japon sanatçı Mao Sugiyama'dan esinlendiği anlaşıldı.

Japonya'da yaşayan Mao, kendisini hadım ettikten sonra vücut parçalarını iki ay süreyle dondurmuş, daha sonra pişirip yemek haline getirdiği parçalar için anlaşma sağladığı bir restorana gelen müşterilerden porsiyon başına 160 sterlin ücret talep etmesiyle gündeme oturmuştu.

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İngiltere’de ‘hadım tarikatı’na suçüstü! Parasını ödeyene…
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