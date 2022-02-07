İngiltere’de ‘hadım tarikatı’na suçüstü! Parasını ödeyene…

3 gün süren inceleme sonucu ulaşılan detaylar ise şoke etti. Buna göre hadım tarikatı, internet üzerinden kurdukları bir site aracılığıyla bu operasyonları canlı yayınlıyordu.

Paralı üyelik sistemine dahil olan izleyiciler "ödediğin kadar izle" anlayışıyla, işlemin her detayın için de para ödüyordu.

Baskında tarikat lideri 44 yaşındaki Norveçli adam gözaltına alınırken, olaya dahil olan 6 kişi de polisler tarafından götürüldü.