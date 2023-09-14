İngiltere’de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) yaptığı açıklamaya göre, haziran sonunda 7,57 milyon kişi rutin hastane tedavisine başlamak için beklerken, temmuz sonunda bu sayı 7,68 milyona yükseldi.

Bekleme listelerinde bir ayda 100 binden fazla artış görüldü. Böylelikle tedavi için bekleyenlerin sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı "Ağustos 2007'den bu yana görülen en yüksek rakam" olarak kayda geçti.