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İngiltere’de havalimanı işleten şirkete siber saldırı: 8,7 milyon kişinin verilerine erişildi!

İngiltere’de havalimanı işleten şirkete siber saldırı: 8,7 milyon kişinin verilerine erişildi!

İngiltere'de 3 havalimanını işleten Manchester Airports Group (MAG) adlı şirkete siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası yaklaşık 8,7 milyon müşterinin verilerine erişildi.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2026 17:59

Manchester Havalimanı, East Midlands Havalimanı ve Stansted Havalimanı'nı işleten MAG adlı şirketten yapılan açıklamada, saldırıdan araç parkı, özel yolcu salonu, hızlı geçiş rezervasyonları ve havalimanı içi Wi-Fi kayıtlarına ilişkin verilerin etkilendiği belirtildi. Yaklaşık 8,7 milyon müşterinin verilerine erişildiği kaydedilen açıklamada, bilgisayar korsanlarının müşterilere ait e-posta adresleri, telefon numaraları, araç plaka bilgileri ve posta kodlarına ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, saldırı sırasında yolcu güvenliği ya da havacılık güvenliğinin hiçbir aşamada tehlikeye girmediği, havalimanı operasyonlarının da etkilenmediği aktarıldı.

Ayrıca, açıklamada, saldırının yapıldığı sistemde müşterilere ait banka ve ödeme bilgilerinin bulunmadığı ifade edildi. MAG Sözcüsü, şirketin olaydan kaynaklanan riski derhal kontrol altına aldığını, müşterileri ile sistemlerini korumak için uzman danışmanlarla çalıştıklarını belirtti.