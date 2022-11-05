İngiltere’de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak’ı istifaya çağırdılar

Başkentteki Embankment tren istasyonu önünde toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işçi sendikasına üye göstericiler, iktidardaki Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomi ve göçmen politikalarını protesto etti. Protestocular, hayat pahalılığı ve enflasyonun altında teklif edilen maaş artışları nedeniyle farklı sektörlerin aldığı grev kararlarının desteklenmesi talebinde bulundu.