İngiltere’de hemşireler greve gitti

Londra'daki farklı sağlık kuruluşlarının önünde toplanan hemşireler, çalışan sayısının artırılması, enflasyon üzerinde zam yapılması ve çalışma şartlarının iyileştirmesi yönünde sloganlar attı. Yerel saatle 07.30'da iş bırakan hemşireler ve Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanları taleplerini dile getiren pankartlarla İngiltere Parlamentosu karşısındaki St. Thomas Hastanesi önünde de grev standı kurdu.

AA muhabirine değerlendirmede bulanan çocuk yoğun bakım hemşiresi Matt Smith, 18-19 Ocak'taki grevden bu yana görüşmelerde bir mesafe kaydedilemediğini belirterek "Hükümetin bizimle daha iyi maaş, çalışan sayısı ve daha iyi çalışma şartları için görüşmesini istiyoruz. NHS'de günlük olarak hastalarla ilgilenmeyi etkileyecek ölçüde büyük bir çalışan eksiği var." dedi.

Hükümetin önerdiği yüzde 4'lük zammın yeterli olmadığını kaydeden Smith, enflasyonun altında kalan bu artışın kabul edilemez olduğunu ifade ederek "İstediğimizi alana kadar grev yapmaya hazırız. Tabii ki işimizin başında olmak istiyoruz, hastalarımızla ilgilenmek istiyoruz." diye konuştu.