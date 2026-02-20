İngiltere’de İsrailli savunma şirketine savaş suçu talebi! Yöneticiler hakkında soruşturma istendi

İngiltere'de bazı avukatlar, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e ait savunma şirketi Elbit Systems'in İngiltere'deki iştirakinde çeşitli dönemlerde yönetici olarak görev almış kişiler hakkında savaş suçundan soruşturma başlatılmasını talep etti.

METROPOLİTAN POLİS'E RESMİ BAŞVURU

Avukatlar, Metropolitan Polis Teşkilatı'nın terörle mücadele birimine resmi şikayette bulunarak Elbit Systems UK'nin yöneticilerinin savaş suçlarına karıştığı iddiasıyla soruşturulmasını talep eden resmi bir şikayette bulundu.

4 İNGİLİZ VATANDAŞI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Kamu Yararı Hukuk Merkezi (PILC) avukatları, Silah Ticaretine Karşı Kampanya (CAAT) desteğiyle Gazze'deki saldırıların başlangıcından bu yana şirketi yöneten 4 İngiliz vatandaşı hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Şikayette, Elbit Systems'in İngiltere'deki iştirakinin uluslararası insancıl hukuk ihlallerinde bulunduğu ve bunun BM kararları ve uluslararası mahkemelerden elde edilen kanıtlarla sabit olduğu belirtilerek, Metropolitan Polisi'nin savaş ve soykırım suçundan soruşturma başlatmak için makul gerekçelere sahip olduğu ifade edildi.

Görüşüne yer verilen PILC Sözcüsü, şikayeti, ailesi Gazze'de yaşayan müvekkillerinin adına yaptıklarını belirtti.

"ELBİT SYSTEMS OLMADAN GAZZE'DE SOYKIRIM YAPILAMAZDI"

CAAT Sözcüsü de Elbit Systems olmadan Gazze'deki soykırımın yapılamayacağına dikkati çekerek, "Elbit Systems, İsrail'in en büyük silah üreticisidir. İsrail, Elbit ürünlerinin en büyük pazarıdır. İsrail ordusu tarafından kullanılan savaş dronlarının yüzde 85'ini tedarik etmektedir." dedi.

Bu arada, İsrail ordusuna silah ve mühimmat tedarik eden Elbit Systems, pek çok ülkede uluslararası savunma sanayi fuarlarına katılımı nedeniyle protesto ediliyor.

İsrailli şirket Elbit Systems, insansız hava araçları, askeri ekipmanlar ve elektro-optik teknolojileri alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin İngiltere'de insansız hava araçlarının motorlarını üreten fabrikaları bulunuyor.