İngiltere’de istismarcı öğretmen skandalı! Tam 5 yıl boyunca…

İngiltere'de yaşanan bir istismar vakası, ülke gündemine oturdu. Ülkenin Kent bölgesinde yaşanan olay, detayları nedeniyle de oldukça konuşuldu.
MESAJLA BAŞLADI İSTİSMARI GETİRDİ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, lise seviyesinde eğitim veren bir etüt okulunda çalışan 46 yaşındaki Carly Dear isimli kadın öğretmen, kız öğrencilerinden birine takıntılı hale geldi.
Yalnızca kız öğrencilerin eğitim gördüğü okulda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan Dear, dersini alan öğrencisine taciz mesajları atmaya başladı.
Öğrencisinin telefonuna "Seni özledim" mesajları atmaya başlayan Dear, tacizin dozunu giderek artırdı.
Soyunma odasında genç kızla yalnız kalmak için fırsat kollayan sapık öğretmen, burada da kıza cinsel saldırıda bulundu.
SUSMASI İÇİN PARA TEKLİF ETTİ
Tacizlerine, tehditlerle devam eden sapık kadın, genç kıza sayısız kez cinsel istismarda da bulundu. Tam 5 yıl boyunca devam eden istismar, genç kız okuldan ayrılıp üniversiteye gitmeye başladığında da kesilmedi.
Üniversiteye başlayan genç kızı burada da takip eden Dear'ın kampüse giderek öğrencisini bir otel odasında zorla alıkoyduğu da anlaşıldı.
Yıllar boyu yaşadığı istismar nedeniyle büyük travma yaşayan genç kız, Dear'ı polise ihbar edeceğini söylediğinde ise sus payı teklifiyle karşılaştı.
Genç kıza, kendisini ifşa etmemesi karşılığında 10 bin sterlin teklif eden sapık kadın, yine de cezadan kaçamadı.
Olayı mahkemeye taşıyan öğrenci, yıllar boyu yaşadığı eziyeti ayrıntılarıyla anlattı. İngiliz mahkemesi, sapık öğretmenin 6 yıl ceza almasına hükmetti.