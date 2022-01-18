İngiltere’de istismarcı öğretmen skandalı! Tam 5 yıl boyunca…

SUSMASI İÇİN PARA TEKLİF ETTİ

Tacizlerine, tehditlerle devam eden sapık kadın, genç kıza sayısız kez cinsel istismarda da bulundu. Tam 5 yıl boyunca devam eden istismar, genç kız okuldan ayrılıp üniversiteye gitmeye başladığında da kesilmedi.