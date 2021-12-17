İngiltere’de korkunç tablo! Vaka sayıları 3 gündür rekor kırıyor!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 93 bin 45 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının ise 11 milyon 190 bin 354'e yükseldi. İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.