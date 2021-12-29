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Giriş Tarihi: 29.12.2021 23:09 Son Güncelleme: 29.12.2021 23:19

İngiltere ve Fransa’da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

İHA
İngiltere ve Fransa’da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 183 bin 37, Fransa’da ise 208 bin 99 yeni vakanın tespit edilmesi ile pandeminin başlamasından bu yana rekor günlük vaka sayılarına ulaşıldı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hükümetin verilerine göre ülkede son 24 saatte 183 bin 37 vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısın rekor tazeledi. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 12 milyon 559 bin 926'ya yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısında son rekor 129 bin 471 ile dün kaydedilmişti. Böylece üst üste iki gün vaka rekoru kırıldı.

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 148 bin 89'a ulaştı.

JOHNSON: "HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN YÜZDE 90'I AŞILANMADI"

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) son verilerine göre hastanede tedavi gören hasta sayısının 8 bin 246 olduğu, bu hastalardan 842'sinin tedavisi için solunum cihazları kullanıldığı belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastanedeki tedavilerin yüzde 90'ının güçlendirici aşılarını olmamış kişilerden oluştuğunu belirtti. Johnson henüz güçlendirici aşılarını olmayan 2.4 milyon kişinin bir an önce aşı olmaları gerektiğini söyleyerek, "Eğer aşı olmadıysanız hastaneye gitme ihtimaliniz 8 kat daha fazla" dedi. Johnson aşı olma çağrısında bulunarak, "Kendinizi ve sevdiklerinizi Omicron'a karşı korumak için güçlendirici aşı olmak kesinlikle önemli" ifadelerini kullandı.

NÜFUSUN YÜZDE 57.5'İ AŞININ GÜÇLENDİRİCİ DOZUNU ALDI

Hükümetin Omicron mutasyonu da dahil olmak üzere Covid-19'a karşı mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama programında son 24 saatte 325 bin 87 kişi güçlendirici aşı yaptırdı. Son 24 saatte 29 bin 534 kişi aşının ikinci dozunu, 23 bin 859 kişi ise aşının ilk dozunu aldı. Toplamda 12 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 89.9'u aşının ilk dozunu, yüzde 82.3'ü ikinci dozunu, yüzde 57.5'ise güçlendirici aşı dozunu aldı.


FRANSA'DA ENDİŞE VERİCİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Fransa'da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıplarındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 208 bin 99 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayı salgının başlamasından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısının 9 milyon 534 bin 357'e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 184 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 123 bin 372'e yükseldi. Ülke genelinde 3 bin 469'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 856 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

BAKAN VERAN: "1 MİLYON ENFEKTE FRANSIZ BULUNUYOR"

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, Omicron ve Delta'yı düşman olarak tanımlayarak 5'inci dalganın "dev bir dalga" olduğunu söyledi. Bakan Veran "Bu, her saniyenin 2 Fransız vatandaşına pozitif teşhis konduğu anlamına geliyor. Böyle bir durum hiç yaşamadık. Tahmin edersem kesinlikle 1 milyon enfekte Fransız bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bakan Veran, Fransa'daki hastanelerin durumunun "endişe verici" olduğunu söyledi.
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İngiltere ve Fransa’da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
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