İngiltere’de Kral Charles’tan beklenmedik hareket! Çalışanları için kararını verdi

İngiliz gazete The Sun'da yer alan iddiaya göre Kral Charles, kendi çalışanlarına, maaşlarına ek olarak 600 sterlin (yaklaşık 13 bin 600 TL) destek ödemesi yapacak.

Yılda 30 bin sterlinden az kazanan personelin 600 sterlin ek ödeme alacağını, daha yüksek maaşlı personelin ise 400 sterline yakın bir ücret alacağını duyurdu.