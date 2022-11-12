Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere’de Kral Charles’tan beklenmedik hareket! Çalışanları için kararını verdi
Giriş Tarihi: 12.11.2022 16:06

İngiltere’de Kral Charles’tan beklenmedik hareket! Çalışanları için kararını verdi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’de Kral Charles’tan beklenmedik hareket! Çalışanları için kararını verdi

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles çalışanlarına ilişin verdiği kararla çok konuşuldu. Maaşlarının düşük olduğunu söyleyen personele cevap niteliğinde bir harekette bulunan Kral Charles’ın kararı İngiltere gündemine oturdu.

İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles, kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles, cömert davranışı ile konuşuluyor.

KARARIN ARDINDA ENERJİ KRİZİ VAR

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Kral Charles'ın, yanında çalışan personele destek olmak için kendi cebinden ödeme yapacağı ortaya çıktı.

İngiliz gazete The Sun'da yer alan iddiaya göre Kral Charles, kendi çalışanlarına, maaşlarına ek olarak 600 sterlin (yaklaşık 13 bin 600 TL) destek ödemesi yapacak.

Yılda 30 bin sterlinden az kazanan personelin 600 sterlin ek ödeme alacağını, daha yüksek maaşlı personelin ise 400 sterline yakın bir ücret alacağını duyurdu.

Personelin faturalarını ödemekte zorlandığını duymasının ardından harekete geçen Kral Charles, destek ödemesini kendi cebinden yapacak.

Enerji krizi nedeniyle zor zamanların yaşandığı İngiltere'de faturaların artmasının ardından Kral'ın böyle bir karar aldığı ve personelin ödemelerini cebinden karşılamak için harekete geçtiği açıklandı. Maddi destek alacak personel arasında, hizmetçiler, aşçılar, bahçıvanlar ve uşaklar yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere’de Kral Charles’tan beklenmedik hareket! Çalışanları için kararını verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA