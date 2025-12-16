İngiltere’de milyonlarca Müslüman risk altında

İngiltere'de yayımlanan rapor, vatandaşlıktan çıkarma yetkilerinin kapsamının genişliği nedeniyle milyonlarca Britanyalı Müslüman'ın, vatandaşlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Irkçılık ve eşitsizlik alanında çalışmalar yürüten "Runnymede Trust" vakfı ile "Reprieve" sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan raporda, ülkede yaklaşık 9 milyon kişinin, İçişleri Bakanı'nın takdir yetkisiyle vatandaşlıktan çıkarılabilecek hukuki konumda bulunduğu belirtildi. Bu yetkilerin özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu toplulukları orantısız biçimde etkilediğine işaret edildi. Müslüman topluluklar açısından "sistematik tehdit" haline geldiği vurgulandı