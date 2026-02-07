İngiltere’de odun sobası kaldırılıyor

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yayınlanan bir rapor ile odun sobaları ile şömilerin hava kirliliğine bağlı ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu ortaya kondu. Ülke basınında çıkan haberlere göre bu tarz sobalara bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle her yıl en az 1500 kişi yaşamını yitiriyor. Solunum yolu hastalıklarına neden olduğu belirlenen odun sobalarına önümüzdeki günlerde yasak ya da çok sıkı kullanım kurallarının getirileceği kaydedildi.