İngiltere’de okullara telefon yasağı: Yasal hale gelecek

İngiltere'de okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yeni bir adım atılıyor. Hükümet, daha önce okul yönetimlerinin inisiyatifine bırakılan telefon yasağını yasal düzenlemeyle zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

YASA ZORUNLU HALE GELECEK

Eğitim Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Jacqui Smith, Lordlar Kamarası'nda yaptığı açıklamada, 2024'ten bu yana yürürlükte olan rehberin artık yasal zemine taşınacağını belirtti. Smith, "Sunacağımız değişiklik önergesiyle okullar için açık bir yasal zorunluluk oluşturacağız" dedi.

REHBERDEN YASAYA GEÇİŞ

"Çocukların Refahı ve Okullar" başlıklı düzenleme kapsamında hazırlanan rehberin bugüne kadar bağlayıcı olmadığına dikkat çeken Smith, yeni adımla birlikte uygulamanın tüm okullarda zorunlu hale geleceğini ifade etti.

MUHALEFETTEN DESTEK GELDİ

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'den de düzenlemeye destek geldi. Gölge Eğitim Bakanı Laura Trott, kararın öğrencilerin başarısını artıracağını ve sınıf içi disiplini güçlendireceğini belirtti.

Parlamento'nun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratların Sözcüsü Caroline Voaden de yaptığı açıklamada, bu kararın öğretmen, öğrenci ve aileler için başarı olduğunu kaydetti.