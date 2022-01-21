İngiltere’de ortalığı karıştıran iddia! Johnson karşıtı vekillere ’şantaj’

"VEKİLLER HAKKINDA BASINA BİLGİ SIZDIRILMASI TEŞVİK EDİLİYOR"

Wragg, "Başbakanlık personeli, özel danışmanlar ve bakanların, Johnson'a güven duymadıklarından şüphelendikleri kişileri utandırma amacıyla bu vekiller hakkında basına bilgi sızdırılmasını teşvik ettiği iddialarının da benzer şekilde kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

"Bir milletvekiline gözdağı verilmesinin ciddi bir mesele olduğuna" işaret eden Wragg, "Bana gelen raporlar bunun bir şantaj teşkil ettiğini gösteriyor. Bu nedenle, meslektaşlarıma bu konuları Avam Kamarası Başkanına ve Londra Polis Şefine bildirmeleri genel tavsiyem olacaktır. Ayrıca istedikleri zaman benimle de iletişime geçebilirler." şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt varsa, çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." denildi.