İngiltere’de petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sürüyor! Birçok sektör durma noktasına geldi

"YETERLİ OLUP OLMADIĞINI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Tüketicilerin bu kış enerji fiyat üst sınırında bir değişiklik görmeyeceğini söyleyen Kwanteg, "Halihazırda mevcut desteğimiz var ve bunun bizi bu durumu aşmak için yeterli olup olmadığını görmek istiyoruz" dedi.

"İŞİMİZ KURTARMA DEĞİL, ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"

Kwarteng, gaz için ödeme yapamayan fabrikaların kapanmak zorunda kalıp kalmayacağına yönelik yaptığı bir açıklamada, bu durumun ticari bir karar olduğunu ve şirketler için "herhangi bir rakam" taahhüt etmeyeceğini belirtti. Kwarteng, "İşimiz kurtarma değil, arz güvenliğini sağlamak, odaklandığımız iş bu" diye konuştu.