İngiltere’de PKK davası: Terör örgütüne üye olmakla suçlandılar

İNGİLİZ POLİSİNİN PKK OPERASYONU

Yaşları 23 ile 62 arasında değişen altı kişi, 27 Kasım'da Londra'da tutuklandı. Aynı gün tutuklanan 31 yaşındaki bir şüpheli ise herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

Tutuklamaların ardından polis, Londra'nın kuzeyinde aralarında PKK iktisatlı kuruluşların da olduğu bazı yerlerde arama yaptı. Operasyonlardan rahatsızlık duyan PKK sempatizanları protesto gösterileri düzenledi.