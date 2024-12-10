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Giriş Tarihi: 10.12.2024 15:04

İngiltere’de PKK davası: Terör örgütüne üye olmakla suçlandılar

İngiltere geçtiğimiz hafta PKK terör örgütüne operasyon düzenlemişti. Farklı adreslere yapılan baskınlarda birçok gözaltı gerçekleşmişti. Terör örgütüne üyelikle suçlanan şüphelilerin davası bugün görülecek.

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İngiltere’de PKK davası: Terör örgütüne üye olmakla suçlandılar

İngiliz polisi, altı kişiyi terör örgütü PKK'ya üye olmakla suçladı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin salı günü ilerleyen saatlerde terör örgütü üyeliği suçlamasıyla ilk duruşma için mahkemeye çıkacaklarını bildirdi.

İNGİLİZ POLİSİNİN PKK OPERASYONU

Yaşları 23 ile 62 arasında değişen altı kişi, 27 Kasım'da Londra'da tutuklandı. Aynı gün tutuklanan 31 yaşındaki bir şüpheli ise herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

Tutuklamaların ardından polis, Londra'nın kuzeyinde aralarında PKK iktisatlı kuruluşların da olduğu bazı yerlerde arama yaptı. Operasyonlardan rahatsızlık duyan PKK sempatizanları protesto gösterileri düzenledi.

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İngiltere’de PKK davası: Terör örgütüne üye olmakla suçlandılar
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