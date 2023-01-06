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Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de sağlık krizi durdurulamaz boyutlarda !Hastanede yer kalmayan hastalara bakın ne yapmışlar
Giriş Tarihi: 6.1.2023 11:52 Son Güncelleme: 6.1.2023 12:09

İngiltere'de sağlık krizi durdurulamaz boyutlarda !Hastanede yer kalmayan hastalara bakın ne yapmışlar

İngiltere'de yaşanan sağlık krizi durdurulamaz bir boyuta geldi. Hastanelerde yer olmadığı için hastaların otellere yerleştirildiği ve bu uygulamanın ise 2 aydır gizli bir şekilde devam ettiğği ifade edildi.

İngiltere’de sağlık krizi durdurulamaz boyutlarda !Hastanede yer kalmayan hastalara bakın ne yapmışlar

İngiltere'de son zamanlarda yaşanan sağlık krizi dünya basınında geniş yankı uyandırıyor. İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) hem grip salgını hem de grevlerle boğuşmakta.

OTELLERE NAKLEDİLMİŞLER

Yatak talebini karşılayamayan hastanelerin ise hastaları otellere yerleştirmeye başladığı ifade edildi. Ülkenin Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire'da acil tedaviye ihtiyaç duymayan hastaların otellere nakledildiği öğrenildi.

KASIM AYININ BAŞINDAN BERİ UYGULANIYOR

Aslında bu uygulamanın kasım ayının başından beri yapıldığı söylendi. Otelin ismi ise belirsiz. Hastaların ise ortalama 3 hafta otellerde kaldığı ifade edildi.

KORONA KRİZİ

2020 yılının başında başlayan koronavirüs pandemisi ile hastaneler aşırı kalabalığı azaltmak için bakım otellerini açmıştı. Doktorlar o dönemde hastaların 'gereksiz yere' hastaneleri doldurduklarını iddia ederek güvenle başka yerde bakılabileceğini ifade etmişti.

RİSHİ SUNAK: YASA ÇIKACAK

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık sistemindeki krizin çözülmesi için yeni bir yasa çıkacağını fiade etmişti.

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İngiltere'de sağlık krizi durdurulamaz boyutlarda !Hastanede yer kalmayan hastalara bakın ne yapmışlar
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