İngiltere’de sağlık krizi durdurulamaz boyutlarda !Hastanede yer kalmayan hastalara bakın ne yapmışlar

KASIM AYININ BAŞINDAN BERİ UYGULANIYOR

Aslında bu uygulamanın kasım ayının başından beri yapıldığı söylendi. Otelin ismi ise belirsiz. Hastaların ise ortalama 3 hafta otellerde kaldığı ifade edildi.

KORONA KRİZİ

2020 yılının başında başlayan koronavirüs pandemisi ile hastaneler aşırı kalabalığı azaltmak için bakım otellerini açmıştı. Doktorlar o dönemde hastaların 'gereksiz yere' hastaneleri doldurduklarını iddia ederek güvenle başka yerde bakılabileceğini ifade etmişti.