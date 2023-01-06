İngiltere’de sağlık krizi durdurulamaz boyutlarda !Hastanede yer kalmayan hastalara bakın ne yapmışlar

İngiltere'de son zamanlarda yaşanan sağlık krizi dünya basınında geniş yankı uyandırıyor. İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) hem grip salgını hem de grevlerle boğuşmakta.
OTELLERE NAKLEDİLMİŞLER
Yatak talebini karşılayamayan hastanelerin ise hastaları otellere yerleştirmeye başladığı ifade edildi. Ülkenin Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire'da acil tedaviye ihtiyaç duymayan hastaların otellere nakledildiği öğrenildi.
KASIM AYININ BAŞINDAN BERİ UYGULANIYOR
Aslında bu uygulamanın kasım ayının başından beri yapıldığı söylendi. Otelin ismi ise belirsiz. Hastaların ise ortalama 3 hafta otellerde kaldığı ifade edildi.
KORONA KRİZİ
2020 yılının başında başlayan koronavirüs pandemisi ile hastaneler aşırı kalabalığı azaltmak için bakım otellerini açmıştı. Doktorlar o dönemde hastaların 'gereksiz yere' hastaneleri doldurduklarını iddia ederek güvenle başka yerde bakılabileceğini ifade etmişti.