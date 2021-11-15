İngiltere’de sağlık skandalı: Hastalar hastane önünde ölüyor...

Durumu kötü olan hastaların tedavi için hastanelere kabulü öncesinde ambulanslarda uzun süre beklemek zorunda kaldıklarında daha da kötüleşmelerinin neredeyse kaçınılmaz olduğu vurgulanan raporda, yılda 160 bin hastanın bu durumdan etkilediği ve bunlardan yaklaşık 12 bininin sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği ifade edildi.

Raporda, ambulanslarda mahsur kaldıkları için yılda kaç hastanın öldüğüne ilişkin sayı verilmese de "Bazı hastaların acil servisler dışında beklerken veya beklemenin ardından acil servise kabul edildikten kısa süre sonra ne yazık ki öldüğünü biliyoruz. Bazı kişiler ise bir ambulansın kendilerini almasını beklerken öldü." ifadesine yer verildi.