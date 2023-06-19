İngiltere’de sıcak hava alarmı

İngiltere'de 10 Haziran'da 32.2 dereceyle bu yılın en yüksek değerleri kaydedilirken, İskoçya ve İrlanda'da da sıcaklık rekorları kırıldı. İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun verilerine göre, temmuz ve ağustos ayları dahil yaz dönemi için öngörülen sıcaklık değerlerine bakıldığında yazın daha sıcak geçme riski ortalamanın iki katı. Ayrıca, yaz boyunca aşırı sıcak hava dalgaları ve buna bağlı etkilerin yaşanma ihtimalinin de arttığı öngörülüyor. Okyanus ve Atmosfer Dairesi, dünyadaki denizlerde en sıcak hava dalgalarından birinin, ortalama su sıcaklıklarının 4-5 derece üzerine çıkmasıyla bu ay İrlanda ve İngiltere kıyılarında meydana geldiğini tespit etti.