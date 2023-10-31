İngiltere’de skandal karar! Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı görevden alındı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Paul Bristow'dan kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumların ardından hükümetteki görevinden ayrılması istendi" denildi.

"ARTIK RAHATÇA KONUŞABİLİYORUM"

Görevden alınmasının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Bristow, "Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum. Keyif aldığım bir işten ayrıldığım için pişmanlık duyuyorum. Ancak seçmenlerimin çoğunun derinden önemsediği bir konu hakkında artık rahatça konuşabiliyorum" dedi.