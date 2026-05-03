İngiltere’de şoke eden patlama: 2 ölü

İngiltere'nin güneyinde patlama meydana geldi. Bristol kentinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, patlamanın şüpheli bir terör eylemi olarak değerlendirilmediğini söyledi.

Avon ve Somerset Polisi, bölgeyi kordon altına aldı ve bölge sakinlerini evlerinden geçici bir dinlenme merkezine tahliye etti.

Yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık'taki tehdit seviyesindeki son değişiklik göz önüne alındığında, kamuoyunu en baştan bunun şüpheli bir terör olayı olarak değerlendirilmediği konusunda temin etmek isteriz. Olayın şartları hakkında spekülasyon yapılmamasını rica ediyor ve acil servisler müdahale ederken halkı bölgeden uzak durmaya davet ediyoruz" denildi.

