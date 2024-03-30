İngiltere’de şoke eden saldırı! İranlı gazeteciyi defalarca bıçakladılar

GÜVENLİK ARTTIRILDI

Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Birimi Müdürü Dominic Murphy, saldırının farklı nedenlerden gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade ederek her ihtimali değerlendirdiklerini sözlerine ekledi. Murphy, bölgede görevli polis sayısının arttırıldığını kaydetti.

2022 yılının Kasım ayında Iran International'da çalışan iki gazeteci polis tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı. Bu sırada, İran İstihbarat Bakanı İsmail Khatip kanalın, İran tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini açıklamıştı.

Iran International kanalı, 2023 yılının Şubat ayında Londra'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş ve çalışmalarını Washington D.C.'den yürütmüştü. Farsça yayın yapan kanal, geçtiğimiz Eylül ayından itibaren faaliyetlerini yeniden Londra'da yürütmeye başlamıştı.