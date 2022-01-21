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Giriş Tarihi: 21.1.2022 19:51

İngiltere'de son 24 saatte 95 bin 787 yeni vaka tespit edildi

İHA
İngiltere’de son 24 saatte 95 bin 787 yeni vaka tespit edildi

İngiltere'de son 24 saatte 95 bin 787 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 15 milyon 709 bin 59'a yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de son veriler açıklandı.

VAKA SAYILARI 100 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

İngiltere'de Covid-19 salgınında vaka sayıları 100 binin altına düştü. Ülkede son 24 saatte 95 bin 787 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 709 bin 59'a yükseldi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 153 bin 490'a ulaştı. İngiltere'de 664'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 976 kişinin Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkede son 24 saatte 65 bin 203 kişiye hatırlatıcı Covid-19 aşısının yapılmasıyla 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 63,9'unun 3 doz aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 33 bin 674 kişinin 2'nci doz, 17 bin 806 kişinin ise 1'inci doz Covid-19 aşısını aldığı belirtildi. Ülkede nüfusun yüzde 90.7'si en az 1 doz, yüzde 83,6'sı ise iki doz aşılandı.

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İngiltere'de son 24 saatte 95 bin 787 yeni vaka tespit edildi
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