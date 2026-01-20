İngiltere’de sosyal medya yasağı tartışılıyor

Avustralya'nın 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı dünyada dikkat çekerken başta Avrupa olmak üzere birçok ülke benzer düzenlemeleri tartışıyor. İngiltere, Fransa, Danimarka, İspanya, Almanya, İtalya ve Yunanistan, 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması getirmeyi değerlendiren ülkeler arasında yer alıyor. Avustralya örneğinden sonra özellikle İngiltere'de 16 yaş altına sosyal medya yasağı çağrıları hız kazandı. Ülkedeki İşçi Partisi'nden 60'tan fazla milletvekili, Başbakan Keir Starmer'a gönderdiği açık mektupta sosyal medya çağrısı yaptı. Çağrıda 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin yasaklanması talep edildi. Milletvekilleri, mevcut düzenlemelerin çocukları yeterince korumadığını savunuyor.