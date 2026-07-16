İngiltere’de sosyal medyaya gece ayarı
İngiltere'de kabul edilen yeni düzenleme ile gençlerin Instagram, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya uygulamaları gece yarısında devre dışı kalacak. Yeni plana göre, söz konusu uygulamalar, 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılar için gece 24.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında varsayılan olarak kullanılamayacak. Hükümet ayrıca otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma gibi "bağımlılık yaratan" özelliklerin de varsayılan olarak kapatılmasını istiyor. Yetkililer, bu önlemlerin gençlerin dikkatini artıracağını, uyku kalitesini iyileştireceğini ve aileleriyle daha fazla zaman geçirmelerine katkı sağlayacağını savunuyor. Ancak çevrim içi güvenlik kampanyacıları düzenlemelerin yeterli olmadığını düşünüyor. Yeni düzenlemeler, haziran ayında açıklanan ve 16 yaş altındaki çocukların bazı sosyal medya platformlarını tamamen kullanmasını yasaklayan planların ardından geldi.