İngiltere’de sosyal medyaya sert yaptırım

İngiltere'de hükümet, uzun süredir beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nı dün itibarıyla yürürlüğe aldı. Yeni kurallara göre sosyal medya platformlarının, çocuklara yönelik cinsel istismar, terörist materyal, dolandırıcılık veya intiharı teşvik içeren paylaşımların yayılmasını önlemesi ve sınırlandırması gerekecek. Sosyal medya platformları ile internet firmaları çocukların zorbalık veya pornografiye maruz kalmasını önlemek için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacak. Yeni kurallara uymak zorunda olan firmalar arasında Facebook, Instagram, TikTok, X, Google, Reddit, Onylfans ve diğer popüler şirketler de var. Gerekli adımları atmayan şirketlere ya 18 milyon sterlin ya da yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilecek. İngiliz medya gözlem kurumu Ofcom, yasaya uyumlu olmayan platformlara İngiltere'de erişimi de engelleyebilecek.