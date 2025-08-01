İngiltere’de sosyal medyaya siber devriye

BİRLEŞİK Krallık'ta çevrimiçi tehditleri izlemek amacıyla yeni bir polis birimi kuruldu. Resmi adıyla Ulusal İnternet İstihbarat ve Soruşturma Ekibi (NIIIT) olan bu birim, Ulusal Polis Koordinasyon Merkezi (NPoCC) bünyesinde görev yapacak. Yeni ekibin görevi, sosyal medya ve diğer çevrimiçi platformlarda kamu düzenini bozabilecek olayların erken belirtilerini tespit etmek. Hükümet yetkilileri, bu birimin özellikle göçmenlerle ilgili yanlış bilgi ve nefret içeriklerini izleyerek geçen yıl bazı şehirlerde yaşanan toplumsal olayların tekrarını önlemeyi hedeflediğini belirtiyor. İçişleri Bakanlığı, bu birimin ''fikirleri denetlemek ya da ifade özgürlüğünü kısıtlamak için'' değil, kamu güvenliğini korumaya yardımcı olmak amacıyla kurulduğunu ifade ediyor. Ancak bu adım, bazı siyasetçiler ve sivil haklar savunucuları tarafından "ifade özgürlüğünü kısıtlama" ve "devlet gözetimini artırma" riski taşıdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.