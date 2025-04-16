İngiltere’de translar kadın kabul edilmeyecek

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, kadının yasal tanımının biyolojik cinsiyete dayandığına hükmetti. BBC'deki haberde "Karar, bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor" denildi. Kararda, "cinsiyet kavramının ikili olduğu, bir kişinin ya kadın ya da erkek olduğu" belirtildi. Karar, İskoçya hükümeti ile bir kadın grubu arasında uzun süredir devam eden yasal mücadelenin ardından geldi. İskoçya hükümeti, cinsiyet tanıma sertifikasına sahip transseksüellerin cinsiyete dayalı korumalardan yararlanma hakkına sahip olduğunu savunuyordu. Karardan sonra cinsiyet değiştirerek sonradan kadın olanlar, artık devlet kurumlarında iş bulma, bakımevlerinde yer edinme gibi cinsiyete dayalı ayrımcılıklardan yararlanamayacak ya da spor müsabakalarında kadın kategorisinde yarışamayacaklar.