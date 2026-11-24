Joseph Rowntree Vakfı'nın (JRF) finansmanıyla Heriot-Watt Üniversitesi ve sosyal araştırma şirketi Verian tarafından yürütülen araştırmada, ülkedeki aşırı yoksulluk oranlarının rekor seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi. Araştırmada, geçen yıl 1 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 3,8 milyon kişinin gıda, giyim, ısınma ve kişisel hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği ifade edildi. Aşırı yoksulluk yaşayanların sayısının 2022'deki rekor seviyesinde kaldığına dikkat çekilen araştırmada, en yüksek yoksulluk oranının ise hanelerin yaklaşık yüzde 2'sinin bu durumda olduğu başkent Londra'da görüldüğü vurgulandı. Londra'nın Newham bölgesinde ise hanelerin yüzde 3'ünden fazlasının aşırı yoksulluk içinde yaşadığına işaret edilen araştırmada, bunun ülke genelindeki "en yüksek oran" olduğu kaydedildi.