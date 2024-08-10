İngiltere’de yalan haber paylaşımına gözaltı

İngiltere'de 55 yaşında bir kadın, sosyal medyada paylaştığı yalan bilgilerle aşırı sağcı sokak olaylarının fitilini ateşlediği iddiasıyla gözaltına alındı. İngiltere'de Cheshire Polis Teşkilatı, Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan ve 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının faili hakkında sosyal medyada dezenformasyon yaptığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığını açıkladı. İngiliz medyasına göre ismi Bernadette Spofforth olduğu belirtilen kadın, saldırganın "Ali" isminde bir sığınmacı olduğunu yazmıştı. Polis, saldırganın yaşının 17 olmasından dolayı kimliğini açıklamamış, ancak sosyal medyada Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiası üzerine ülkede aşırı sağcılar, camilere ve yabancılara yönelik saldırılarİngiltere'de bir kişinin otobüs şoförüne tükürüp Müslüman karşıtı hakaretler ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.İskoçya'nın eski Başbakanı Hamza Yusuf, geçen hafta İngiltere'yi etkisi altına alan Müslüman karşıtı ırkçı olayların ardından kendisi ve ailesi için Birleşik Krallık'ın artık güvenli bir ülke olup olmadığından emin olmadığını söyledi. Şu anda Glasgow Pollok'tan İskoç Parlamentosu Üyesi olan Yusuf, Anadolu Ajansı'na konuştu. Yusuf, "Kendim ve ailem için Birleşik Krallık'ın güvenli bir ülke olmadığını düşünüyorum. Üç kızım var. Sadece üç hafta önce bir kızım oldu. Çocuklarımın Birleşik Krallık'ta güvende olup olmayacağından ya da saldırıya uğrayıp uğramayacağından emin değilim. İbadet edecekleri yerler saldırıya uğrayacak mı? Başörtüsü takmayı tercih ederlerse saldırıya uğrayacaklar mı?" dedi.