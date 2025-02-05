İngiltere’de yapay zeka yasağı: O uygulamayı kullananlara hapis cezası verilecek

ÇOCUK İSTİSMARI İÇERİKLERİNDE ARTIŞ YAŞANIYOR

Açıklamada, çocuğa karşı cinsel istismar materyalleri bulunan "dark web sitelerine" karşı atılan adımlara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre, geçen yıl çocuk istismarı içeriklerinin yer aldığı bir sitede 30 günde 3 bin 512 içerik paylaşıldığı belirtilirken bunun 2023 yılına göre yüzde 10'luk bir artışa işaret ettiği kaydedildi.

İnternet İzleme Vakfı (IWF), yapay zeka araçları kullanılarak üretilen çocuk istismarı materyallerinde 2023 ile 2024 arasında yüzde 380'lik bir artışa dikkat çekerek, bu içeriklerde gerçeklik algısının da yüksekliğini bildirdi.