İngiltere’de yasaklı Palestine Action grubuna destek eyleminde 47 gözaltı

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, yaklaşık 100 eylemcinin bulunduğu gösteride gözaltına alınan kişi sayısının 47 olduğunu açıkladı.

Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, yasaklı gruplara destek vermenin ciddi bir suç olduğu ve bu suçtan hüküm giyenlerin bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Açıklamada, bu yaptırımların altı aya kadar hapis cezası, yurt dışına seyahat etme ve belirli mesleklerde çalışma olanaklarından mahrum kalma olabileceğine işaret edildi.

Gelecek günlerde de benzeri eylemlerin yapılacağı belirtilen açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler yapan Palestine Action, son olarak haziranda İngiliz hava üssünde gerçekleştirdiği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, Brize Norton üssüne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda grup yasaklanmıştı.

O tarihten bu yana yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken Defend Our Juries grubu, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, bu eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.