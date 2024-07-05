İngiltere’de yeni dönem

İngiltere'de önceki gün yapılan genel seçimleri kazanan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Kral Charles, Starmer'dan önce ise eski Başbakan Rishi Sunak'la bir araya geldi. Sunak, görüşmede Kral Charles'a istifasını sundu. Sunak, parti liderliğinden de istifa etti. Seçimler sonucunda İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokma başarısı kazanırken iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin 2019'da 365 olan sandalye sayısı 120'ye geriledi.