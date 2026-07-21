İngiltere'de yeni dönem resmen başladı
İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın görevinden resmen istifa etmesinin ardından İngiltere Kralı 3. Charles, İşçi Partisi lider Andy Burnham'ı yeni başbakan olarak görevlendirdi. Burnham böylece Keir Starmer'ın yerini alarak İngiltere'nin 59. ve son 10 yıldaki yedinci başbakanı oldu. Göreve getirilmesinin ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda açıklama yapan Burnham, "İngiltere'nin dünyaya yeniden istikrarını kazanabileceğini göstermesi gerekiyor" dedi. Bir "dönüm noktası" gerçekleştireceklerini dile getiren Burnham, son 40 yılın en büyük değişimlerini hayata geçireceklerini söyledi. Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde Sağlık, Hazine, Kültür ve İçişleri bakanlıklarında çeşitli devlet bakanlığı pozisyonlarında bulunan Burnham, 2010'dan sonraki muhalefet yıllarında Gölge Eğitim, İçişleri ve Sağlık bakanlığı görevlerini yaptı.