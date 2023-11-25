İngiltere’de yüz binler Gazze’ye destek için sokakta!

Yürüyüşçülere dağıtılmak üzere hazırlanan broşürlerde "hapishane hücrelerine girmekten kaçınmak için ırkçı olan ya da herhangi bir inanca karşı nefreti körükleyen kelimelerin kullanılmamasını, Hamas'ı ya da herhangi yasaklı bir örgütü destekleyen ifadelerin yürüyüşte yer almamasını ve masum insanların kaçırılması ya da öldürülmesi gibi terör eylemlerini öven ya da teşvik eden ifadelerden kaçınılması" ifadeleri yer aldı.