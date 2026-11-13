İngiltere'den AB açıklaması: İki tarafın da kazanacağı bir anlaşma yapılabilir

İngiltere ile AB arasında 20 Kasım'da Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de düzenlenecek zirve öncesinde yürütülen müzakerelere değinen Burnham, tarafların karşılıklı taleplerini masaya koyduğunu söyledi.

"İYİ BİR ANLAŞMA YAPILABİLİR"

Başbakan Burnham, "İngiltere ve Avrupa için her iki tarafın da kazanacağı iyi bir anlaşma yapılabileceğine inanıyorum." dedi.

Olası anlaşmanın, İngiliz halkının 2016'daki Brexit referandumunda oy verdiğini düşündüğü ayrılık modeline daha fazla benzeyebileceğini kaydeden Burnham, müzakerelerin son ana kadar sürebileceğine işaret etti.

Burnham, anlaşmanın İngiliz tüketiciler için daha düşük fiyatlar, işletmeler için daha düşük maliyetler ve ülke ekonomisi için daha fazla büyüme sağlayabileceğinin altını çizdi.