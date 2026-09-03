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İngiltere'den Filistin'e destek kampanyası: 55 bin imzalı mektup Başbakan'a sunuldu!

İngiltere'den Filistin'e destek kampanyası: 55 bin imzalı mektup Başbakan'a sunuldu!

İngiltere'de Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), yeni Başbakan Andy Burnham'dan İsrail'e Gazze'deki suçları nedeniyle hesap sormasını isteyen 55 bin imzalı mektubu Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya sundu.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2026 23:03

İngiltere'de Filistin'e destek eylemleri ve lobi faaliyetleriyle tanınan PSC'nin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan görüntülere göre PSC Başkan Yardımcısı Ryvka Barnard, ünlü oyuncu Juliet Stevenson ve Britanya Filistin Komitesi Başkanı Sara Husseini, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya dün 55 bin imza bulunan mektubu teslim etti.

Mektubun temmuzda göreve başlayan Başbakan Burnham'a hitaben yazıldığını kaydeden Barnard, Burnham'ın uluslararası hukuku ve Filistinlilerin haklarını koruması gerektiğini belirtti. Barnard, Burnham'ın İsrail'den Gazze'de işlediği ve hala sürdürdüğü soykırım nedeniyle hesap sorması gerektiğini de bildirdi.