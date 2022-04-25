İngiltere’den flaş Rusya açıklaması! ’Başarısız oldu’ diyerek duyurdu: 15 bin Rus askeri öldürüldü

İşgalin sonraki aşamasında, Rusya'nın Donbas'ta daha fazla yeri işgal etme ve bölgeyi Mariupol üzerinden Kırım'a bağlama girişiminde bulunacağını tahmin ettiklerini söyleyen İngiliz Savunma Bakanı, bu nedenle Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu yardım ve silahların sağlanmasının acil önemde olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar Ukrayna'ya 5 binden fazla tanksavar füzesi, 100'den fazla füzesiyle beraber 5 Hava Savunma sistemi ve 4,5 ton plastik patlayıcı sağladıklarını vurgulayan Wallace, Starstreak hava savunma füzelerinin de kullanımda olduğunu bildirdi.